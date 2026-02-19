Neto Bran habla sobre los beneficios que ofrecerá el AeroMetro

-

Neto Bran, alcalde de Mixco, se suma a Ricardo Quiñónez, alcalde capitalino, y expone los beneficios del AeroMetro.

Neto Bran, alcalde de Mixco, habló sobre el AeroMetro, el cual busca mejorar la conexión entre zonas residenciales, comerciales y de servicios, impulsando la actividad económica.

El jefe edil salió en defensa del proyecto y afirmó que es un sistema seguro que beneficiará a todos aquellos vecinos que andan a pie, y que podrán llegar en menos tiempo a sus destinos.

"El AeroMetro no va a solucionar el problema del transporte en Guatemala, pero es parte de un sistema intermodal. Vamos a poder mover de 5:00 a 8:00 horas, a cerca de 170 mil personas, quienes van a poderse subir frente al Seminario Mayor de la Asunción, pagar de Q5 a Q8, para llegar en 15 minutos a la Plazuela España", afirmó el alcalde en un video publicado en redes sociales.

"El más moderno de la región"

Ricardo Quiñónez, alcalde de la Ciudad de Guatemala, ha hablado en múltiples oportunidades sobre los beneficios del AeroMetro. "Desde la Municipalidad de Guatemala estamos haciendo nuestra parte y ya hemos iniciado la construcción de uno de los proyectos más importantes de nuestro plan de acción, el cual es el Aerometro".

"El Aerometro será el inicio de un sistema urbano de teleféricos, el más grande y moderno de la región. La Ciudad de Guatemala mostrará a todo el continente un transporte público, moderno, seguro y eficiente. Este proyecto se sumará al Transmetro, TuBus, buses eléctricos y a las nuevas líneas de las Ciclovías. Estas iniciativas de los corredores peatonales simbolizan la ciudad que queremos heredar a las siguientes generaciones con una ciudad moderna conectada y con planificación urbana con cercanías a nuestras viviendas, lugares de trabajo y estudio", señaló el jefe edil.

Estamos por despegar@AerometroGt responde a una necesidad real de la ciudad: movernos mejor.

Un sistema moderno que conectará zonas clave de forma más ágil y eficiente, complementándose con otros sistemas de transporte para facilitar traslados más fluidos y ordenados.



— Ricardo Quiñónez (@RQuinonezL) January 5, 2026

En cuanto a la inversión, Bran explicó que la Municipalidad de Mixco firmó un convenio con la Municipalidad de Guatemala, la cuál llevará a cabo todos los trámites de la adjudicación, pero aclara que no hay dinero del Gobierno, ni de las municipalidades. "El dinero lo está poniendo quien ganó la licitación del proyecto", señaló.

Critica a diputados

Además, el alcalde de Mixco, Neto Bran, criticó a diputados están en contra del proyecto del AeroMetro, incluso interponiendo denuncias, el jefe edil cuestiona: "¿Qué han hecho ellos y el Gobierno actual en todo este tiempo". Añadió que la Municipalidad de Mixco viene trabajando el tema del AeroMetro desde hace 10 años.

"¿Cómo es posible que haya diputados y funcionarios públicos que critiquen el AeroMetro, que digan que es una fantasía?", señala Bran, quien tacha de "abusivos" a los diputados del Congreso.

Criticó que los diputados desconocen sobre hacer obras, tampoco saben sobre procesos de licitación y se quejó porque ellos no andan en bus. "Yo anduve en bus, me asaltaron como 30 veces. Yo sé lo jodido que es andar en bus. La idea es que vamos a seguir buscando la manera de tener mejor transporte. Con el alcalde Arzú soñamos con un AeroMetro y hoy es casi una realidad", señaló el jefe edil.

Neto Bran añadió que el AeroMetro no es la solución, pero que esta la debió realizar el Gobierno con la implementación de un Metro Subterráneo "¿Lo hizo el Gobierno? No. Ya solo les queda un año y ya se van", señaló.