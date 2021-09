Nicki Minaj no fue al Met gala por su negativa a vacunarse contra el Covid-19

Pese a haber contraído el virus, la rapera Nicki Minaj no desea vacunarse contra el Covid-19 y por esa razón no pudo asistir a la gala.

La rapera, Nicki Minaj no estuvo presente en la noche de gala del Met, ya que en primer lugar, la artista había dado positivo a coronavirus, lo que le obligó a realizar cuarentena separada de su familia, pero además de esto, ella no quería vacunarse, lo que era requisito para asistir.

Aún no se saben las causas del contagio de Minaj, ya que pudo ser preparando su actuación en los premios MTV VMA, que no llegó a producirse, o rodando un videoclip.



"¿Sabéis lo que es no poder sostener en brazos a tu pequeño bebé durante una semana? ¿A un niño que solo está acostumbrado a su madre? 'Vacúnate', me han dicho. Drake acaba de decirme que él contrajo el coronavirus habiéndose vacunado, así que tranquilizaos todos", dijo en Twitter.

Por otra parte, la artista pone en duda que la campaña de inmunización sirva realmente para reducir los síntomas de la enfermedad entre quienes se contagian más tarde y, a título personal, considera que aún no cuenta con suficiente información acerca de sus posibles efectos secundarios.

Además, ha escuchado que un amigo de un primo suyo en Trinidad se quedó impotente tras recibir la vacuna y eso le ha hecho replantearse si quiere ponérsela o no.

"Te piden que te vacunes para el Met. Si me vacuno, no será por el Met. Será cuando sienta que he investigado lo suficiente al respecto. Ahora mismo todavía estoy trabajando en ello. Hasta entonces, queridos, manteneos a salvo. Llevad las mascarillas con dos cordones que se ajustan a vuestra cabeza y a vuestro rostro, no esas otras que quedan sueltas", ha pedido a sus seguidores.

Rostros ausentes

Por dicha razón Nicki Minaj no pudo asistir a la gala que tuvo que aplazarse hasta septiembre en lugar de celebrarse el primer lunes del mes de mayo, como había venido sucediendo durante casi dos décadas.

El evento se llevó a cabo sin algunos de sus rostros habituales, como Zendaya, que ya había adelantado que estaría trabajando, o Blake Lively, otra de las favoritas que no ha aclarado las razones de su ausencia.