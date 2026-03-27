Maduro, procesado por narcotráfico, comparece de nuevo ante la justicia de Nueva York

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Nicolás Maduro enfrentará otros cargos más adelante.

OTRAS NOTICIAS: Nicolás Maduro comparecerá por segunda vez ante tribunal de Nueva York

El derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro apareció sonriente este jueves ante un tribunal de Nueva York, donde no tomó la palabra, en su segunda comparecencia desde su captura por parte de Estados Unidos.

En el transcurso de una audiencia que duró poco más de una hora, el juez a cargo del caso hizo saber que no tenía intención de acceder a una solicitud de sus abogados para desestimar los cargos por razones procesales.

Procesado por narcotráfico junto con su esposa Cilia Flores, de 69 años, el antiguo hombre fuerte de Venezuela, de 63 años, se mostró relajado, sonriente, con su uniforme gris de preso, tomando notas, conversando con sus abogados a través de un intérprete y lanzando miradas a los bancos de la prensa.

Los dos están detenidos en una cárcel de Brooklyn desde hace casi tres meses. Sólo habían salido el 5 de enero, dos días después de su captura, para su primera audiencia, en la que Maduro se declaró "prisionero de guerra" y "no culpable" de las acusaciones en su contra.

Son cargos de conspiración por "narcoterrorismo", conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de esas armas.

Así fue la salida de Nicolás Maduro y Cilia Flores tras comparecer en la segunda audiencia por narcotráfico en Nueva York. pic.twitter.com/KFz54LKvbF — Rafael Alejandro Escalona (@rafaescalonaf) March 26, 2026

"Enfrentará otros juicios"

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que Maduro enfrentará "otros cargos" judiciales más adelante.

"Ha sido demandado por solo una fracción de las cosas que ha hecho. Otros cargos serán presentados, como probablemente saben", declaró a la prensa en la Casa Blanca.

"Asumo que tendrá un juicio justo. Pero me imagino que enfrentará otros juicios", sostuvo.

Maduro gobernó Venezuela desde marzo de 2013. Tras su caída, asumió la presidencia interina Delcy Rodríguez, quien era su vicepresidenta y ha dado un vuelco en la relación con Estados Unidos bajo presión de Trump.

El gobierno de Venezuela intenta cubrir los gastos del juicio, pero debido a las sanciones estadounidenses, el abogado de Maduro, Barry Pollack, debe obtener antes una licencia de la administración que permita realizar la transacción.

Pollack argumenta que ese requisito viola el derecho constitucional de Maduro a tener la representación legal de su elección, y exigió que el caso fuera desestimado por razones procesales.

Al frente del tribunal está el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, reconocido por su larga trayectoria en el estrado.

TRUMP: “VENDRÁN OTROS JUICIOS CONTRA MADURO”



El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que Nicolás Maduro enfrentará más procesos judiciales tras su comparecencia en Nueva York.



Señaló que hasta ahora solo ha sido acusado por “una fracción” de los delitos que habría… pic.twitter.com/dIEtG2PCJb — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) March 26, 2026

"Desesperados" por justicia

Tanto seguidores como opositores de Maduro se concentraron desde temprano afuera de la sede judicial, donde la seguridad fue reforzada.

"Estamos desesperados por cualquier forma de justicia, por todo lo que hemos pasado", dijo el educador venezolano Carlos Egana, de 30 años, sosteniendo un muñeco inflable del líder chavista con traje de presidiario y esposas.

Militantes de izquierda levantaban pancartas con mensajes como "Liberen a Maduro".

En determinado momento hubo un breve altercado entre manifestantes, la policía intervino y escoltó a un hombre fuera del lugar.

VENEZOLANOS esperando a NICOLAS MADURO frente al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. pic.twitter.com/NEGtosGMDU — Liliana Franco (@lilianaf523) March 26, 2026

*Con información de AFP