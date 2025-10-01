Divorcio le cuesta millones a Nicole Kidman

-

El divorcio podría implicar una millonaria compensación para Keith Urban.

La actriz australiana se enfrenta a un proceso de divorcio que incluye un acuerdo prenupcial con una cláusula poco común que le otorgaría mucho dinero al músico neozelandés.

Tras el sorpresivo anuncio de la separación y posterior divorcio entre Keith Urban y Nicole Kidman, se revela que antes de casarse en 2006, ambos firmaron un contrato que le otorga al cantante Q7.2 millones por cada año de matrimonio.

Urban habría cumplido con la cláusula de mantenerse sobrio durante su matrimonio. (Foto: X)

El acuerdo incluía una cláusula que debía ser cumplida por Urban: mantenerse sobrio, alejado de las drogas y el alcohol.

Keith podría estar saliendo con alguien más, lo que disminuye las posibilidades de reconciliarse. (Foto: X)

Keith cumplió la petición al ser apoyado por Kidman desde el primer día de casados y al ingresar a rehabilitación, por lo que deberá pagarle a su exesposo alrededor de Q57.6 millones por casi 20 años de matrimonio al divorciarse.

Nuevo romance

De acuerdo con fuentes cercanas a Nicole Kidman, varias personas de su entorno estarían al tanto de que Keith Urban ya estaría saliendo con alguien más y que la actriz no lo discute, aunque sería algo que la habría dejado conmocionada.