Nieta de Ricardo Arjona es captada en plena producción de la "Residencia"

La nieta de Ricardo Arjona es una de las supervisoras más importantes en la producción de la residencia "Lo que el seco no dijo", en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Fotografías de la pequeña Olivia derritieron a todos los fans del cantautor guatemalteco, pues en ellas se muestra su estancia en Guatemala, acompañando a su padre y a su abuelo.
"Cosas de Guate" escribió su orgullosa mamá, Janelle Gonzalez, quien disfruta de un momento inolvidable en el país, acompañando a su pareja, Ricardo Arjona hijo, quien se encarga de la dirección del show.
El artista nacional sorprendió al mostrar a su primera nieta en el clan días atrás. Los detalles de las imágenes simplemente desbordan ternura.
La residencia "Lo que el seco no dijo" se desarrolla en el país hasta diciembre.
