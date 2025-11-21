Anuncian fecha de venta de boletos para la Residencia de Ricardo Arjona

La venta de boletos para la Residencia "Lo que el seco no dijo" de Ricardo Arjona en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias arrancará en los próximos días.
RECUERDA: ¡Nuevas fechas! Ricardo Arjona confirma más noches en Guatemala
El cantautor guatemalteco anunció nuevas fechas para Guatemala en un sorpresivo video a inicios de noviembre y ahora arranca la venta oficial.
Se trata de 4 noches que ya hacen un total de 27 conciertos. Estos son los días:
- 11 de diciembre
- 12 de diciembre
- 13 de diciembre
- 14 de diciembre
¿Cuándo es la venta oficial?
A partir del 26 de noviembre podrás adquirir las entradas, ingresando aquí.