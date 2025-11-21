Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Anuncian fecha de venta de boletos para la Residencia de Ricardo Arjona

  • Por Selene Mejía
21 de noviembre de 2025, 10:18
Arranca la venta de boletos para la residencia "Lo que el seco no dijo". (Foto: Metamorfosis)

Arranca la venta de boletos para la residencia "Lo que el seco no dijo". (Foto: Metamorfosis)

La venta de boletos para la Residencia "Lo que el seco no dijo" de Ricardo Arjona en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias arrancará en los próximos días. 

RECUERDA: ¡Nuevas fechas! Ricardo Arjona confirma más noches en Guatemala

El cantautor guatemalteco anunció nuevas fechas para Guatemala en un sorpresivo video a inicios de noviembre y ahora arranca la venta oficial. 

Se trata de 4 noches que ya hacen un total de 27 conciertos. Estos son los días: 

  • 11 de diciembre
  • 12 de diciembre
  • 13 de diciembre
  • 14 de diciembre

¿Cuándo es la venta oficial?

A partir del 26 de noviembre podrás adquirir las entradas, ingresando aquí. 

ricardo arjona venta entradas

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar