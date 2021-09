¿Quién es el nigeriano que milita en el fútbol de Guatemala y es famoso en TikTok?

Además de jugar fútbol el nigeriano es famoso en TikTok donde canta, baila y es famoso.

Su nombre es Evans Chinonso Ikpeoha, tiene 27 años de edad y es el único africano que juega en el fútbol federado guatemalteco actualmente.

De acuerdo con ESPN, su frase distintiva es “¡Cómo!”. No sólo juega al fútbol, sino que también baila, canta, hace trends y publica dúos en la famosa red social de videos, TikTok. Su cuenta de dicha red social y su gran carisma engancha de inmediato a los usuarios.

Evans se ha identificado mucho con El Salvador, pues formó parte de un club de la Segunda División de dicho país. Sin embargo, su presente se encuentra en Plataneros La Blanca, de la Primera División de Guatemala.

El “Chino”, como también se le conoce, recién se llegó a La Blanca, San Marcos. A pesar de ser nuevo en el equipo, ya anotó goles y ganó popularidad en la zona debido a su éxito en las redes sociales. Su cuenta de TikTok tiene 280 mil seguidores y tiene un poco más de 2.7 millones de ‘me gusta’.

“Todo empezó durante la cuarentena. Todos en la casa estaban con su teléfono, porque no podías salir, no podías hacer nada. Entonces, mi hermanito estaba en TikTok y yo le pregunté qué era eso. Me contó y al principio lo vi y no me gustó. Al siguiente día mi hermanito otra vez estaba en TikTok y me dijo ‘sabes que eres muy chistoso, haz un video, te harás famoso’. Tú sabes que cuando los niños te dicen cosas, a veces salen. Me dijo que probara, hicimos un video y ¡wow, no lo podía creer!” indicó el nigeriano a ESPN en una entrevista.



Su primera creación en TikTok fue en diciembre de 2019 y fue todo un éxito superando los 3 mil ‘likes’. Es conocido dentro de esta red social por su frase, pero también se le conoce como el nigeriano.



“Lo tomé en serio porque al tener seguidores tienes que estar bien activo, subiendo videos y subiendo más videos”, aunque confiesa que en este momento se hace difícil mantener la actividad en sus redes sociales. “Estoy entrenando, juego partidos, y a veces los del equipo me regañan. Creo que volveré a subir videos cuando termine el torneo. Eso esperan mis seguidores, hace mucha falta” comentó Chinonso a ESPN Digital.



Debido al mal momento que vive su club en el torneo, ocupando la octava posición con 7 puntos, los dirigentes del equipo han solicitado concentración total del plantel en el fútbol, por lo que se ha alejado de la creación de contenido para TikTok. “Mis seguidores me escriben, me preguntan dónde estoy, qué estoy haciendo, por qué no he subido videos, si sigo en El Salvador”, indicó en referencia a su ausencia en la famosa red social.

Su papá ganó la lotería

Con tan solo 13 años, Evans Chinonso llegó al continente americano, específicamente a Estados Unidos. Los padres del jugador nigeriano se encontraban desde antes en el país, y fue cuando ellos obtuvieron la ciudadanía que pudieron reclamar a sus hijos. Su padre se ganó la lotería en Nigeria, esto le dio la oportunidad a la familia de tener un futuro lejos de su tierra natal.



Su primera experiencia en el fútbol de Centroamérica fue en El Salvador. Llegó al país catracho para realizar una prueba en Alianza, en donde no pudo militar, pero formó parte de las filas de Fuerte San Francisco de la Segunda División.



Tras su paso por el fútbol salvadoreño, Evans regresó a Estados Unidos, donde se le presentaron varias oportunidades de realizar pruebas en varios equipos de Honduras, pero un amigo guatemalteco que también vivía en Estados Unidos le planteó la opción de jugar para Plataneros en Guatemala.



“Quería conocer el fútbol de Guatemala y acá estoy. Soy una persona de retos, yo no busco cosas fáciles en la vida. Estuve en El Salvador y hay gente que dice que son países pequeños, pero a mí me gusta mucho Centroamérica y le tengo mucho amor a estar región”, indicó sobre su fichaje por el conjunto guatemalteco de la Primera División.

Evans busca crecer en el futbol guatemalteco y espera que poco a poco se le abran las puertas para emigrar al fútbol europeo.