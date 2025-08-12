Orgullo 502: Nikté, primera badmintonista en clasificar a Juegos Olímpicos

-

La retalteca Nikté Alejandra Sotomayor Ovando es una reconocida badmintonista y su nombre está escrito en letras de oro en la historia del deporte nacional

Con apenas 12 años, inició en el mundo del bádminton en su ciudad natal y tras solo un año, fue invitada a unirse a la selección mayor de Guatemala, enfrentando a jugadoras con mucha mayor experiencia

Sotomayor ha destacado especialmente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Consiguió una medalla de bronce en Mayagüez 2010; oro, plata y dos bronces en Veracruz 2014; y un bronce más en Barranquilla 2018, consolidándose como la tercera atleta femenina con más preseas en la historia de Guatemala en estos juegos.

Es una de las atletas más destacadas a nivel nacional. (Foto: Cortesía Nikté Sotomayor)

En los Juegos Panamericanos de Lima, se convirtió en la primera mujer guatemalteca en ganar una medalla en bádminton al consagrarse con el bronce en individual, tras vencer a la brasileña Fabiana Silva en cuartos 2‑1.

En junio de 2021, Nikté se convirtió en la primera guatemalteca en clasificar a Juegos Olímpicos, tras ocupar el puesto 39 del ranking mundial de bádminton, beneficiada por la reestructuración de los cupos olímpicos.

Nikté Alejandra Sotomayor Ovando nació en Retalhuleu el 1 de julio de 1994. (Foto: Cortesía Nikté Sotomayor)

En Tokio 2020, participó en la fase de grupos del sencillo femenino, enfrentando a la canadiense Michelle Li, quien era la número 11 del mundo.

Su espíritu competitivo fue heredado de sus padres, exseleccionados nacionales en baloncesto, Jorge Sotomayor y Lucrecia Ovando.