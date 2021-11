Niña de 9 años defiende a su mamá al golpear a un asaltante (video)

Los hechos ocurrieron en la ciudad de West Palm Beach, en Florida. Una madre y su hija iban saliendo de un supermercado cuando fueron atacadas por un asaltante.

En el video captado por una cámara de seguridad se aprecia a Danielle Mobley siendo atacada por el asaltante cuando se dispone a subir a su vehículo. El hombre la derriba en el intento de arrebatarle el bolso.

Su hija, Journee Mobley, decide bajar del carro, dar la vuelta y sorprender al asaltante. En la grabación se ve cómo golpea al ladrón en el rostro con el fin de defender a su madre.

Al final del video, el asaltante consigue arrebatarle sus pertenencia a Danielle, empuja a la niña y huye del lugar. Sin embargo, la niña de 9 años no se dio por vencida: inmediatamente se levantó y persiguió al hombre por más de cuatro cuadras, hasta que le perdió el rastro.

Más tarde, la Policía de West Palm Beach localizó el celular de Danielle Mobley en una casa abandonada de la zona. Ahí mismo fueron encontradas el resto de las pertenencias de la mujer.

WOW. A 9-year-old girl ran to her mom's defense this month when a man attempted a daytime robbery along Broadway Ave. @WestPalmPD will recognize the child today for her bravery. A man was later charged with robbery and battery causing great bodily harm. @WPTV @FOX29WFLX pic.twitter.com/hOqQfbqr07 — Ashleigh Walters (@AshleighWalters) November 18, 2021

Gracias a que las fuerzas de seguridad encontraron una huella dactilar en el celular de la mujer, días más tarde fue posible identificar y detener al presunto culpable del robo. Se trata de Demetrius Jackson, un hombre de 29 años que actualmente enfrenta cargos por agresión y robo.

Reconocen su heroica acción

Ante lo sucedido, la pequeña Journee fue condecorada por la Policía de West Palm Beach. El reconocimiento fue recibido de parte de Frank Adderley, jefe del departamento policial, en una ceremonia a que asistieron sus familiares y medios de comunicación.

Adderley también desaconsejó realizar un acto tan peligroso como confrontar a un delincuente. Por más heroica que haya sido la acción de la niña de 9 años, no es algo que deban practicar resto de las personas.

*Con información de Televisa.