Niña con alerta de desaparición fallece tras ataque armado en Villa Canales

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El hecho de violencia ocurrió luego de que la menor se negó a irse con dos hombres, quienes posteriormente le dispararon.

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Betzaida Maday Miguel Botello, de 13 años quien fue reportada como desaparecida por la familia desde el 16 de mayo del presente año, sufrió un ataque armado la noche del pasado lunes.

Sus familiares guardaban la esperanza de que la menor regresara con vida a su hogar, la madre de forma constante preguntaba en hospitales y en la Policía Nacional Civil (PNC) si tenían noticias de su hija.

Sin embargo, anoche varias detonaciones de bala irrumpieron la tranquilidad del callejón en la 2a. avenida "C" y 3a. calle de la zona 1 de la aldea El Porvenir, Villa Canales, al salir de sus hogares a ver qué estaba pasando, lograron observar recostado en una de las paredes el cuerpo de una persona.

Betzaida Maday Miguel Botello contaba con alerta de desaparición desde el pasado 16 de mayo. (Imagen: Redes sociales)

De inmediato alertaron a los Bomberos Voluntarios que al llegar confirmaron que ya había fallecido, momentos de dolor vivieron los familiares al confirmar que se trataba de la menor quien según testigos intentaba regresar a su casa, pero fue alcanzada por dos hombres con apariencia de pandilleros que luego que ella se negara a irse con ellos le dispararon y escaparon corriendo del lugar.

Las autoridades investigan el incidente y se apoyaron con grabaciones de las cámaras de seguridad ciudadana ubicadas en el sector que les brindó detalles de los presuntos asesinos.