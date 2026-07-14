¡Atención! Manifestación provoca tránsito lento en la calzada Roosevelt

La circulación vehicular ha sido afectada debido a la acumulación de personas en el sector.
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Una manifestación pacífica es llevada a cabo la mañana de este martes en la calzada Roosevelt y 21 avenida, así como en la 7a. avenida, en la zona 11 de la ciudad capital.
De momento se desconoce el motivo de la manifestación, la cual es relacionada con personal de Salud Pública.
Esto ha provocado que el tránsito sea lento en el sector, debido a que la acumulación de personas han afectado la circulación vehicular.
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, indicó que también se mantiene un monitoreo en el Anillo Periférico y en ruta al Atlántico ante posibles manifestaciones.