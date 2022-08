Niña cae desde la ventana de un carro y se libra de ser atropellada (video)

Tremendo susto se llevó una niña que cayó desde la ventana de un carro y se libró de ser atropellada, gracias a la ayuda de los automovilistas

En en la ciudad de Ningbo, China, una niña se salió de un vehículo por la ventana y cayó sobre el asfalto mientras el auto siguió su marcha sin notar la caída. Los automovilistas inmediatamente frenaron para auxiliarla, la pequeña fue atendida por heridas menores y se encuentra a salvo.

El momento quedó grabado por una cámara de control de tránsito de dicha urbe, relata el medio South China Morning Post. Mientras que el medio NDTV describe que la pequeña se cayó de forma accidental en un momento en que el vehículo donde viajaba permanecía parado ya que el semáforo estaba en rojo y ella se cayó justo cuando el vehículo iniciaba la marcha.

En la grabación se puede ver cuando los conductores de carro y motocicleta auxilian a la niña. Estas personas dieron aviso a la policía, no obstante se le tuvo que dar asistencia médica ya que presentó heridas menores, a demás encontrarse asustada.