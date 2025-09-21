Niña sale ilesa tras un ataque armado en contra de una pareja

-

Los socorristas atendieron al llamado de emergencia tras el incidente que se produjo en San Miguel Petapa.

Un ataque armado en la zona 6 de San Miguel Petapa, frente a la colonia Los Álamos, dejó a dos personas fallecidas y una menor con crisis nerviosa.

Según reportes de los Bomberos Municipales Departamentales (CBMD), el ataque ocurrió en horas de la noche de este 20 de septiembre, cuando las víctimas se movilizaban en un vehículo particular.

Al llegar al lugar, los socorristas encontraron una escena que los impactó, ya que dentro del automóvil estaban los cuerpos de un hombre y una mujer, ambos sin vida debido a las heridas de bala.

Junto a ellos, una menor de edad que los acompañaba sufrió una fuerte crisis nerviosa al presenciar el hecho.

Los bomberos la estabilizaron y, tras el incidente, la pusieron a salvo.

Las autoridades ya están en el lugar para iniciar las investigaciones.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron el área y esperan la llegada de los fiscales del Ministerio Público (MP) para el procesamiento de la escena.

Por ahora, se desconocen los motivos del ataque y la identidad de las víctimas.