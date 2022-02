Ninel Conde comparte una probadita de lo que hará en "Only Fans" (video)

Ninel Conde comparte una prueba de lo que hará en "Only Fans", con música de Selena Gómez con el sencillo "Look At Her Now" (Mírala ahora).

Y es que esta actriz conocida como "El bombón asesino" acaba de publicar en su cuenta de Instagram un video sugerente y una invitación que dice: "¿Ya están suscritos a mi OnlyFans? Si aún no lo han hecho, aprovechen que ya comenzamos a subir el contenido. No querrán perderse nada de lo que podrán ver por allá".

Con este mensaje ahora es una de las famosas que se une a la lista de tener "Only Fans", una plataforma en donde los creadores de contenido publican solo para sus suscriptores, quienes deben pagar una cuota, ya sea mensual o cada vez que quieran ver algo dentro de la misma.