EEUU: Niño de 12 años le disparó a otro de 13 porque le ganó en un videojuego

El joven de 18 años habría dicho que el disparo al niño de 13 provino desde un vehículo que pasaba por la calle, pero las autoridades encontraron fallas en esta declaración.

Finalmente lograron una confesión de Keshun Tuggle, el joven arrestado, quien alteró la escena del crimen, escondió el arma y encubrió al niño que le disparó a su amigo con la pistola que presuntamente el propio Tuggle había conseguido.