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Niño denuncia en juzgado que en su casa lo golpeaban

  • Por Reychel Méndez
23 de junio de 2026, 11:43
El niño&nbsp;manifestó que era víctima de agresiones físicas por parte de su progenitora. (Foto Ilustrativa: Shutterstock)

El niño manifestó que era víctima de agresiones físicas por parte de su progenitora. (Foto Ilustrativa: Shutterstock)

Autoridades continúan las investigaciones sociales para ubicar un recurso familiar idóneo para el menor.

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La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó este martes que un menor de 12 años llegó a un Juzgado de Turno en Chiquimula a presentar una denuncia ya que recibía agresiones en su hogar.

Según la información compartida por la PGN, el niño manifestó que era víctima de agresiones físicas por parte de su progenitora. Además, indicó que no deseaba regresar a su vivienda.

Debido a este requerimiento, el caso fue derivado a la Subprocuraduría de la Niñez y la Adolescencia en el departamento.

El menor fue resguardado mientras se realizan los protocolos correspondientes. (Foto: PGN)
El menor fue resguardado mientras se realizan los protocolos correspondientes. (Foto: PGN)

Las autoridades realizaron los abordajes correspondientes y se solicitaron medidas de protección ante juez competente para resguardar la integridad del menor.

Además, seguirán las investigaciones para ubicar un recurso familiar idóneo que contribuya a la restitución de sus derechos fundamentales.

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