La silueta de un "niño fantasma" captado en foto de reunión de amigos en la Bethania

Una fotografía de un grupo de amigos compartiendo en la colonia La Bethania, zona 7 de la ciudad de Guatemala, se convirtió en un escalofriante hallazgo. Al fondo, y de manera semitransparente, aparece una figura infantil.

Lo que comenzó como una reunión social y una fotografía de recuerdo, terminó en un descubrimiento que ha puesto los pelos de punta a sus protagonistas. Un grupo de amigos, tras participar en un evento, se reunió en la colonia La Bethania y una de las hijas de los presentes tomó una foto del momento.

Al revisar la imagen, notaron una anomalía que fue compartida al reportero paranormal Julio López.

La figura semitransparente

En la fotografía, que muestra a varias personas y un vehículo de color rojo en el fondo, aparece una figura semitransparente. La silueta, con la estatura de un niño pequeño, parece estar justo detrás del carro.

Los detalles más inquietantes que se aprecian, según el reporte, son los pequeños tenis que porta la figura, lo que refuerza la idea de una presencia infantil.

Según la información que fue enviada al reportero, el suceso no sería una coincidencia. Los lugareños relataron que pocos días antes de que se tomara esta foto, un pequeño falleció en el área cercana donde se realizó la toma.

"Nos cuentan que esto fue tomado en la Bethania y que nos dicen, unos días anteriormente ahí, falleció un pequeño infante," detalla Julio López.

La presencia de una figura etérea y con características de un menor en un lugar donde se registró una tragedia reciente ha generado un debate sobre la posible conexión entre la aparición y el suceso.