Motorista capta desaparición de silueta fantasmal en Mataquescuintla

Un video grabado desde una motocicleta en Mataquescuintla ha generado discusión en redes: la grabación muestra una figura semitransparente con la estatura de un niño que se desvanece por completo al ser filmada. Los lugareños sugieren que el área es un punto de actividad paranormal.

Un escalofriante suceso grabado en la localidad de Mataquescuintla, Jalapa, está generando conmoción en el ámbito digital. El video, captado por un motorista con su celular, parece registrar el momento en que una figura fantasmal se desvanece en la calle.

Soy502 compartirá durante este mes de octubre, videos que han llegado al reportero paranormal Julio López, quien narra estas historias que han sido captadas por guatemaltecos.

La secuencia fue compartida al reportero paranormal Julio López, quien destacó la rareza del material. Según el relato del motorista, este se percató de la presencia de una persona semitransparente en medio de la vía.

El fantasma que se esfuma en la cámara

Motivado por la inquietud, el motorista sacó rápidamente su teléfono para grabar la escena. En el video se puede apreciar una silueta difusa y oscura. La figura es notablemente pequeña, con una altura similar a la de un niño o una persona de baja estatura.

Mira el video aquí:

El momento más impactante y que ha provocado diversas reacciones en línea es cuando, mientras la cámara lo está enfocando, el supuesto espectro se desvanece por completo.

"Tiene la altura de un niño o una persona muy pequeña. Grabado en Mataquescuintla, este video nos trata de demostrar que ahí suceden cosas paranormales," afirma Julio López en su reporte.

El material ha revivido las conversaciones sobre lo inexplicable en la zona. Aunque algunos escépticos sugieren que podría tratarse de un montaje o un efecto de luz, los que enviaron el video aseguran que la figura que aparece en la calle y se desvanece "no es de este mundo".