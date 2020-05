Niño vende dibujos para ayudar a su madre con cáncer y sin empleo

Miguel Ángel Pérez López, de 12 años, vio la angustia de su madre, quien perdió su empleo debido al Covid-19, por ello decidió ayudarla a través de su pasión: el dibujo.

Su historia se volvió viral en redes sociales gracias a la publicación del artista plástico quetzalteco, Marvin Eliseo Vásquez, quien conoció el pequeño negocio del niño y conmovido pidió a sus seguidores que compren sus piezas.

El pequeño vende sus creaciones a un precio de Q3 para conseguir el dinero para que la familia pueda mudarse, pues ya no podían pagar el alquiler de la casa donde vivían, ubicada en la zona 1 de Quetzaltenango, cerca de la cuesta de la Cervecería, donde pagaban mil 500 quetzales.

Soy502 conversó con Marta López, madre de Miguel, para que contara su situación:

"Estamos buscando un lugar donde vivir, estábamos en un sitio que ya no pude pagar". narró.

La mamá de Miguel vendía ropa en el mercado La Democracia, pero fue despedida debido a que las ventas bajaron por la norma de aislamiento contra el Covid-19. "Mi jefe me dijo que ya no tenía cómo pagarme", dijo.

Marta Inés López está a cargo de sus seis hijos, dos de ellos padecen de asma, además ella tiene cáncer de pulmón.

López agregó que le están cobrando mil quetzales en el nuevo lugar donde se trasladaron recientemente, pero no cuenta con servicios básicos.

También contó que varias personas la ayudaron proporcionándole víveres, sin embargo, debido a que no tiene energía eléctrica muchos de los productos se echarán a perder.

"Me han regalado pollo y salchichas, pero tuve que pedir ayuda para que me guardaran estos alimentos pues no cuento con energía eléctrica", argumentó.

"Yo necesito luz, un lugar estable para mis hijos y para mí porque mi nene pinta y, a veces, lo hace en la noche para vender sus dibujos", expresó.

Marta y su familia están de forma provisional en una casa cercana al Hospital de Especialidades Dr. Rodolfo Robles, en la zona 1 de Quetzaltenango.

Si conoces algún lugar donde Marta, Miguel y sus hermanos puedan vivir, puedes comunicarte con ella al número 5817-2379.

También puede depositar ayuda económica a la cuenta de ahorro Banrural, a nombre de Marta Inés López, No. 4734143900.

