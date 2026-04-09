GGS3: El evento que une videojuegos, anime y K-pop en Guatemala este 16 de mayo

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¡Vuelve el Guatemala Game Show! El GGS3 llega este 16 de mayo con torneos de Esports, Q100k en premios, Phygital Fighting y cosplay. ¡Entérate de todos los detalles!

La tercera edición del Guatemala Game Show (GGS3) ya tiene fecha y lugar, se celebrará el sábado 16 de mayo, en los salones 3 y 4 del Parque de la Industria, así lo hizo oficial este miércoles la Asociación Deportiva Nacional de Deportes Electrónicos de Guatemala (ADEG), en una conferencia de prensa celebrada en Cinemark.

"El evento busca reunir en un solo espacio al gaming competitivo (deportes electrónicos), fanáticos, la industria tecnológica, desarrolladores de videojuegos guatemaltecos, fanáticos del anime, el K-pop y cosplayers", así lo manifestó Pablo Melgar, exseleccionado nacional de futbol y actual presidente de la ADEG.

Pablo Melgar, presidente de la ADEG, anunció el evento que busca unir a diferentes comunidades del gaming, mundo geek y tecnología. (FOTO: Edwin A. Pineda / colaborador)

Además, habrán más de 15 torneos simultáneos para conformar lor rankings nacionales en diversos videojuegos y plataformas como mobile, PC, consolas y simuladores, que repartirán más de Q100 mil en premios e incentivos, incluyendo pasajes a torneos internacionales y la integración de la Selección Nacional de Esports.

"Es un evento dirigido a la comunidad del gaming (y afines), pensado en todos ellos. Queremos que lo abracen como tal y lo disfruten porque la edición de este año se expande más que las dos anteriores", agregó Melgar.

Participarán más de 45 creadores de contenido incluyendo a figuras como Hans Vielmann, Andy Choy y Elvlogdegaby, figuras nacionales cosplayers; y habrá diferentes actividades como un espacio Play to Create, que busca estimular la creatividad con Lego; Área Glow, con tips de maquillaje para cosplayers y más; sin olvidar experiencias tecnológicas como robótica, realidad virtual (VR) y simuladores.

Para ponerle la guinda a este GGS3, el main event será en la rama Phygital Fighting (combina lo virtual y la actividad física real), con el combate entre dos peladores de Artes Marciales Mixtas: Ángel el "Negro" Molina contra Erick el "Pericka" Ruano.

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Primero se enfrentarán en el videojuego de Mortal Kombat, Molina utilizando a Scorpion y Ruano a Sub-Zero, para luego subir al octágono y desplegar su poderío físico para determinar al mejor.

Las entradas están disponibles en fanaticks.live con un precio de Q60.00 para afiliados a la ADEG y Q100.00 para público en general.

Si eres gamer y quieres afiliarte a la Asociación para obtener este y diferentes beneficios, puedes hacerlo en: www.esportsguate.com/registro.