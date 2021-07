Nintendo Switch OLED: características, precio y fecha de lanzamiento

También conocida como Nintendo Switch Pro, la Nintendo Switch OLED ya es oficial .

Luego de los rumores en redes sociales, Nintendo dio a conocer la nueva versión de su consola: Switch modelo OLED, dispositivo que mejorará las funciones portátiles a través de una nueva pantalla OLED, la cual también será más grande, tendrá un mejor sonido y mayor capacidad, según la página oficial de la compañía.

Fecha de lanzamiento de Nintendo Switch OLED

La consola estará disponible a partir del próximo 8 de octubre. Y su principal diferencia será la tecnología de la pantalla, además que será más grande, pues esta medirá 7 pulgadas, mientras que el tamaño de la anterior es de 6.2 pulgadas.

¿Qué colores de consola tendrá Nintendo Switch Oled?

Nintendo Switch OLED se venderá en dos colores: blanco y neón rojo con azul, como la primera versión que comercializó la marca en 2017.

Meet the newest entry to the #NintendoSwitch family! Nintendo Switch (OLED model) brings the versatility of the Nintendo Switch experience with a vibrant 7-inch OLED screen, a wide adjustable stand, and more. Nintendo Switch (OLED model) releases on 10/8.https://t.co/zRpGxakJDn pic.twitter.com/Tsc55r35ay — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 6, 2021

Compatibilidad de OLED con juegos de Nintendo Switch

Los usuarios que deseen renovar su consola no tendrán problema, pues todos los juegos que se han publicado hasta el momento se podrán utilizar en el Nintendo Switch OLED sin algún aditamento especial, pues se trata de una versión y no de una nueva generación de consolas para Nintendo.