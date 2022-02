"No estaba preparada para esta pesadilla": madre de Zoel Cruz emite nuevo mensaje

La madre del cantante guatemalteco emitió un nuevo mensaje tras cumplirse otro mes sin recibir noticias de su hijo.

El sábado 12 de febrero se cumplieron tres meses del secuestro de Zoel Cruz, el cantante guatemalteco que fue sacado a la fuerza de un restaurante de Zacapa luego de ofrecer un concierto.

Tras varias semanas de agonía y desesperación por parte de la familia del joven cantante, su madre difundió un nuevo y emotivo mensaje.

"Ya son 3 largos meses que llevo en esta pesadilla, ya 3 meses que no veo tus ojitos, tu sonrisa, tus llamadas, tus mensajes", inició el mensaje.

"3 meses donde los "dis" que amigos no vieron nada, donde los "dis" que amigos niegan lo sucedido, pero de Dios nadie se libra, podrán tener la conciencia podrida y el alma que no los dejará en paz", agregó.

La madre de Zoel pide a las autoridades que continúen investigando el caso de su hijo, de quien no ha tenido noticias desde el 12 de noviembre de 2021.

Asimismo, en su desgarradora publicación que iba acompañada de unos videos de su hijo, resaltó que está viviendo una pesadilla para la que no estaba preparada.

"Solo pido a Dios y a las autoridades sigan trabajando para llegar a saber qué paso hijo de mi vida, no estaba preparada para esta pesadilla, no estaba preparada para que esta gente mala te pudiera hacer este daño donde te vieron solo dijeron que no tenias una familia que te ama y esperaba en casa, miles de gente dándome apoyo en oraciones y palabras, solo digo que no descansaré hasta saber qué te hicieron y así que paguen todo el daño que han causado en mi, tu familia y toda la gente que desea saber sobre tu paradero", se lee en la publicación.

¿Qué se sabe de la investigación?

En cuanto al caso, José Luis Pantaleón, del Ministerio Público, dijo a Soy502 que la investigación continúa y esta se encuentra bajo reserva, sobre todo por el tema de los testigos.

"De momento no se ha acercado ningún testigo nuevo a la Fiscalía. La investigación continúa en desarrollo y la Fiscalía Contra el Crimen Organizado continúa fortaleciendo las líneas de investigación respectivas", citó Pantaleón.

La familia Cruz, por su parte, indicó que no han recibido información suficiente en cuanto al caso. "A nosotros nos niegan la información, por más que insistimos no nos dicen nada", manifestó un familiar.