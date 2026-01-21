Estado de sitio: Gobierno de Arévalo asegura que no habrá compras por excepción

-

Las autoridades del Gobierno aseguraron que no se hará mal uso de las facultades que otorga la aprobación de un estado de sitio y que no habrá compras por excepción.

El Organismo Ejecutivo informó durante la conferencia de prensa llamada "La Ronda", que no se llevarán a cabo compras o contrataciones de servicios bajo la modalidad de excepción derivado de la vigencia del estado de sitio que rige en todo el país.

Juan Gerardo Guerrero, secretario General de la Presidencia, confirmó que no se tiene contemplado hacer uso del artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado durante la vigencia del estado de Sitio.

La ley precisa en el inciso "a" de dicho artículo que "no será obligatoria la licitación ni la cotización en las contrataciones en dependencias y entidades públicas [...] para solucionar situaciones derivadas de los estados de excepción declarados conforme la Ley de Orden Público".

El Gobierno no utilizará el estado de Sitio para hacer compras de suministros o servicios sin licitar. (Foto: Archivo / Soy502)

"No se tiene previsto por parte del Organismo Ejecutivo hacer uso del artículo 44 como se hizo o se mal utilizó en los dos gobiernos anteriores que prácticamente emitían los estados de excepción, sea cual fuera, para poder hacer compras indiscriminadamente", aseguró el secretario.

El funcionario explicó que se contactó con Julio Flores, director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción, y llegaron a la conclusión que esa prerrogativa "no tenía que ir eso en el estado de sitio"

"El estado de sitio tiene una justificación y es darle las herramientas al Ministerio de la Defensa y al Ministerio de Gobernación para combatir a esas estructuras criminales que conforman las pandillas y las maras", afirmó Guerrero.

El secretario General aseguró que la población "puede tener la seguridad que —el estado de sitio— no va a ser utilizado para hacer compras como se hacía en el pasado".

Medida es focalizada

El funcionario también resaltó que la medida que tomó el Organismo Ejecutiva, la cual fue ratificada por el Organismo Legislativo "no limitan los derechos de los habitantes de la República de Guatemala".

"Realmente el estado de sitio en sí, va encaminado a garantizar la seguridad, la vida y la paz social de todos los habitantes, derivado de actos que pueden encuadrarse como terroristas por partes de grupos o estructuras criminales denominadas pandillas o maras", afirmó Guerrero.

Activides públicas como ferias, carreas y conciertos se pueden desarrollar durante el estado de Sitio. (Foto: Archivo / Soy502)

Destacó que la población debe tener claro que "cualquier tipo de actividad cotidiana, actividad laboral, actividad comercial o inclusive actividades relativas a ferias o patronatos continúa estando vigente".

"Eso es muy importante entender que el estado de sitio está justificado específicamente para darle todas las herramientas al Ministerio de la Defensa y al Ministerio de Gobernación para poder combatir a las maras y a las pandillas", puntualizó el secretario.