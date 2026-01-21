Arévalo señala que la inacción del MP es "vergonzosa y sospechosa"

-

Arévalo también pidió que el sistema de justicia responda y dé resultados para proteger a la población guatemalteca.

El presidente Bernardo Arévalo volvió a pronunciarse por las acciones de los fiscales del Ministerio Público (MP) que no imputaron a un pandillero por atacar a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Incluso, lo calificó de "vergonzoso y sospechoso".

El caso trascendió cuando la PNC capturó a un miembro de una organización terroristas luego de una persecución y le incautará un celular en el cual se detallaba un plan para atentar en contra de agentes.

Sin embargo, el MP al momento de la primera declaración del señalado, no le imputó ningún cargo relacionado con asesinato o asociación ilícita, ni siquiera como terrorismo, esto provocó que el hombre fuera ligado a proceso por portación ilegal de arma de fuego y por promoción de drogas, delitos menos graves que los anteriores.

"Nosotros lo que hemos hecho es denunciar públicamente. Creemos que es una burla al pueblo de Guatemala, a las familias de las víctimas mortales y los heridos, a todas las personas que son afectadas por esto", indicó el mandatario.

Harol Salguero fue detenido por las autoridades y se le incautó evidencia que lo vincula con ataques armados en contra de policías. (Foto: Archivo / Soy502)

El mandatario lamentó el débil actuar del MP que contaba con las pruebas recabadas por la PNC, las cuales estaban enmarcada en una operación de seguimiento y captura de una persona que cometió un delito.

"Es decir, no se le capturó días después, sino en caliente, como se suele decir, con una grabación en donde estaba la coordinación de las operaciones"; afirmó el mandatario.

Lamentó que el MP no haya decidido imputar al sujeto por delitos como "asesinato, asociación ilícita o cualquier otro crimen que permita la aplicación de las leyes contra las pandillas"

"Sino que los imputa por leyes que inclusive permiten no seguir investigando el caso. No únicamente vergonzoso, sino altamente sospechoso", declaró Arévalo.

El presidente aseguro que "le tocará a las instancias correspondientes examinar qué es lo que procede hacer con fiscales que están traicionando su función de una manera tan evidente".

Pide acción al sistema de justicia

El mandatario afirmó que "el Gobierno está haciendo su trabajo y tomado decisiones firmes" para la implementación de acciones para atacar de frente a las maras y pandillas.

"Ahora es necesario que el sistema de justicia responda y de sus resultados, lo hemos dicho fruto de los avances de nuestra estrategia de seguridad estas maras y pandillas emprendieron acciones para infundir terror, pero fracasaron", añadió el gobernante.

Agregó que las acciones que han tomado los grupos terroristas ha creado una unidad que los ha hecho más fuertes y que hoy "toda Guatemala está unida para que caigan las maras, las pandillas y los grupos político criminales detrás de ellos".

Ante la información errónea propagada por distintos medios de comunicación, el Ministerio Público aclara:#MPfuerteYfirme pic.twitter.com/SGoqiQ65xb — MP de Guatemala (@MPguatemala) January 20, 2026

Fiscalía responde

Horas después de que el caso cobrara relevancia en la opinión pública, el MP informó que en la audiencia de primera declaración en contra de Harol Salguero, alias "Liro rebelde" la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas, presentó los "indicios racionales".

Señala que fue el juez el que "resolvió ligarlo a proceso penal por los delitos de portación ilegal de arma de fuego y promoción y fomento a la drogadicción, además de enviarlo a prisión preventiva".

"Durante la audiencia fue el MP quien puso a la vista del juez, diversos indicios recabados en la investigación preliminar, entre ellos algunos videos y audios en los que se presume el sindicado habría coordinado con otros individuos la comisión de otros hechos delictivos que también se encuentran bajo investigación", afirma el documento.

El documento resala que el proceso penal se encuentra en sus primeras fases y el resultado obtenido en esta primera audiencia no exonera, inculpa o declara la inocencia del sindicado respecto de la comisión de otros hechos delictivos.