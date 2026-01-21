Guatemala no contempla enviar a "El Lobo" a cárcel extranjera

-

Las autoridades de Guatemala no contemplan enviar a "El Lobo" a alguna cárcel extranjera, así lo dijo el ministro de Gobernación.

Luego de los hechos violentos recientes atribuidos al Barrio 18, cuyo principal líder es Aldo Dupie Ocho, alias "El Lobo", las autoridades descartaron el traslado de dicho reo a una cárcel en el extranjero.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, dio a conocer en La Ronda que, por el momento, no hay ningún requerimiento de extradición para "El Lobo".

"No tenemos ninguna solicitud del Gobierno de los Estados Unidos para que esta persona sea extraditada, ni tampoco hemos tenido un ofrecimiento formal de parte de ningún país para poder trasladar a esta persona al extranjero", dijo.

Además, señaló que "El Lobo" permanecerá en Guatemala, ya que es un problema que debe solucionar este país.

"Considero que somos nosotros los que tenemos que resolver este problema. Precisamente por eso estamos en este proceso de construcción de nuevas cárceles y de control de las mismas para poder someter a todas estas personas que tanto daño le han hecho al pueblo Guatemala", concluyó.

Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, señala que no hay ningún requerimiento de otro país para que Aldo Dupie Ochoa sea extraditado o trasladado hacia una prisión extranjera.



"Somos nosotros los que tenemos que resolver este problema, este problema es nuestro", dijo. pic.twitter.com/m0qZcFhf5S — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 21, 2026

Sigue en Renovación 1

Luego del motín en la cárcel de máxima seguridad, Renovación 1, y cuyas instalaciones administrativas fueron quemadas por privados de libertad, el centro carcelario mantiene su funcionamiento.

El Sistema Penitenciario (SP) confirmó que "El Lobo", acusado de liderar el motín, continúa resguardado en esa cárcel y que, por el momento, no se tiene contemplado su traslado.

"Todos los privados de libertad están recluidos en Renovación 1, ninguno ha sido trasladado, incluyendo a Aldo Duppie Ochoa", dijo el SP.

(Foto: PNC)

Sometido tras motín

Durante la mañana del sábado 17 de enero, los reos vinculados al Barrio 18, recluidos en tres prisiones del país: Renovación 1, Fraijanes 2 y Centro Preventivo para Varones, se amotinaron y provocaron daños en las instalaciones.

Los reos secuestraron a los agentes del Sistema Penitenciario y personal administrativo, también provocaron destrozos, incluso incendiaron el área administrativa de Renovación 1, sin que los intentos de las autoridades por dialogar, fueran aceptadas.

Finalmente, durante la mañana y tarde del domingo 18 de enero, las fuerzas de seguridad lograron entrar, recuperar el control de las prisiones y someter a los revoltosos.

"El Lobo" sigue recluido en la cárcel Renovación I. Pese a los destrozos en el lugar, el Sistema Penitenciario informó que hasta el momento no se contempla ningún traslado de reos.



Así fue sometido "El Lobo" tras recuperar el control de la cárcel de máxima seguridad: pic.twitter.com/irBpT7jpkg — Soy 502 (@soy_502) January 19, 2026

"El Lobo" es el máximo líder del Barrio 18 y está condenado a 1,670 años de prisión por los delitos de asesinato, robo agravado, plagio o secuestro, entre otros.

Ha estado recluido en varios centros carcelarios desde 2010 cuando fue capturado y procesado. En julio de 2025 fue trasladado hacia Renovación 1.