Ningún magistrado se ha postulado para dirigir la CSJ, dice presidente interino

Quien asuma como presidente de la Corte Suprema de Justicia será el presidente de la Comisión de Postulación para elegir al nuevo Fiscal General del Ministerio Público. Hasta el momento, ningún magistrado ha mostrado interés en postularse para obtener votos.

Hace más de un mes terminó el plazo del anterior presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero por falta de consensos, los magistrados no han elegido al nuevo presidente.

Carlos Lucero, Vocal I, asumió la presidencia de manera interina. Al ser consultado por medios de comunicación, acerca de la elección, aseguró que no hay consensos.

"Los avances son de carácter administrativo, el pleno se reúne cada miércoles. La agenda de trabajo de la presidencia, que es administrativo, no se ha detenido, sigue avanzando. La elección del presidente no se ha llegado al consenso, requiere de una mayoría calificada que son 9 votos, y nadie hasta el momento es posible que tenga los 9 votos, pero estamos trabajando en consenso con los 13 magistrados", dijo.

Ningún magistrado se ha propuesto

Además, indicó que ningún magistrado se ha propuesto aún como candidato.

"Yo convoco a pleno extraordinario e invito a quien desee postularse. Nadie lo ha hecho hasta el momento. O no quieren tomar riesgos, pero nadie ha demostrado interés adentro del pleno. Todos podemos tener un interés personal, pero nadie hasta el momento se ha postulado", agregó.

Al ser consultado acerca de que en las últimas dos semanas, la elección ya no ha sido abordado en el pleno debido a que varios magistrados están ausentes por viajes, aseguró que se debe a que como magistrados deben atender invitaciones de organismos internacionales. "No es falta de voluntad", finalizó.

Se espera que la próxima semana, Lucero convoque nuevamente a los magistrados para la elección.

Magistrados de la CSJ aún no eligen a su presidente (Foto: Soy502)

La importancia de la elección

Quien sea electo como presidente de la CSJ presidirá la Comisión de Postulación para la elección del próximo Fiscal General del Ministerio Público (MP).

Además, dirigirá el pleno que tendrá que elegir a un magistrado titular y uno suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Teniendo estos dos eventos importantes, el presidente de la CSJ para 2025-2026 tendrá un papel importante.