¡No lo deseches! Dale a tu árbol de Navidad una segunda oportunidad

El árbol que utilizaste esta Navidad, puede tener un segundo respiro.
Al terminar las fiestas de fin de año, muchos árboles de Navidad son abandonados o lanzados a la basura. Sin embargo, hay forma de darle una segunda oportunidad.
Para evitar estos impactos negativos, cada año la Municipalidad de Guatemala impulsa el Programa de Acopio y Aprovechamiento de Árboles Navideños, una alternativa responsable y amigable con el ambiente que permite reciclar los árboles.
Reciclar los árboles navideños naturales ayuda a:
- Reducir la cantidad de desechos que llegan a vertederos.
- Evitar la quema de material vegetal.
- Aprovechar un recurso que aún tiene valor ambiental.
¿A dónde llevarlo?
Los árboles pueden entregarse en los siguientes centros de acopio:
Puedes realizar tu entrega del 2 al 31 de enero de 2026, de lunes a domingo, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
Una vez recibidos, los árboles ingresan a un proceso de aprovechamiento ambiental que busca reintegrarlos al ciclo natural.