Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡No lo deseches! Dale a tu árbol de Navidad una segunda oportunidad

  • Por Jessica González
07 de enero de 2026, 17:22
Los árboles de Navidad pueden reciclarse. (Foto: Shutterstock)

Los árboles de Navidad pueden reciclarse. (Foto: Shutterstock)

El árbol que utilizaste esta Navidad, puede tener un segundo respiro.

OTRAS NOTICIAS: ¿Cuánto tiempo llevará la construcción del Aerometro en la ciudad?

Al terminar las fiestas de fin de año, muchos árboles de Navidad son abandonados o lanzados a la basura. Sin embargo, hay forma de darle una segunda oportunidad.

Para evitar estos impactos negativos, cada año la Municipalidad de Guatemala impulsa el Programa de Acopio y Aprovechamiento de Árboles Navideños, una alternativa responsable y amigable con el ambiente que permite reciclar los árboles. 

(Foto: Municipalidad de Guatemala)
(Foto: Municipalidad de Guatemala)

Reciclar los árboles navideños naturales ayuda a:

  • Reducir la cantidad de desechos que llegan a vertederos.
  • Evitar la quema de material vegetal.
  • Aprovechar un recurso que aún tiene valor ambiental.

¿A dónde llevarlo?

Los árboles pueden entregarse en los siguientes centros de acopio:

Puedes realizar tu entrega del 2 al 31 de enero de 2026, de lunes a domingo, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Una vez recibidos, los árboles ingresan a un proceso de aprovechamiento ambiental que busca reintegrarlos al ciclo natural.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar