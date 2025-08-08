No te pierdas la "Noche de luna Chapina" del Zoo La Aurora

¿Qué vas a hacer esta noche? Contempla la luna llena en un emocionante recorrido por el Zoo La Aurora.
Hoy es una de las "Noches de Luna Chapina" de agosto, donde podrás bailar marimba, comer cosas ricas y contemplar los hábitos nocturnos de los animales.
¿A qué hora?
El evento está programado de 6:00 p.m. a 10:00 p.m., cuatro horas para salir de la rutina, divertirte y aprender de la fauna silvestre que es vital para el equilibrio biológico.
Actividades
Talleres educativos
Show de personajes en Teatro Animalia
Una fogata
Actividades lúdicas.
Precio de ingreso
Adultos, jóvenes y niños Q55.
Adultos mayores Q30.
Toma nota: El parqueo tiene un costo de Q45.
Para mayor información visita en redes sociales: @zoolaaurora