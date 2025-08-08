Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

No te pierdas la "Noche de luna Chapina" del Zoo La Aurora

  • Por Selene Mejía
08 de agosto de 2025, 15:11
No te pierdas las "Noches de Luna Chapina". (Foto: Zoo La Aurora)

No te pierdas las "Noches de Luna Chapina". (Foto: Zoo La Aurora)

¿Qué vas a hacer esta noche? Contempla la luna llena en un emocionante recorrido por el Zoo La Aurora. 

OTRAS NOTICIAS: "12 hombres en pugna": la obra teatral que habla de la justicia

Hoy es una de las "Noches de Luna Chapina" de agosto, donde podrás bailar marimba, comer cosas ricas y contemplar los hábitos nocturnos de los animales. 

¿A qué hora?

El evento está programado de 6:00 p.m. a 10:00 p.m., cuatro horas para salir de la rutina, divertirte y aprender de la fauna silvestre que es vital para el equilibrio biológico. 

Actividades

Talleres educativos

Show de personajes en Teatro Animalia

Una fogata

Actividades lúdicas. 

noches de luna chapina zoo la aurora 1

Precio de ingreso

Adultos, jóvenes y niños Q55.

Adultos mayores Q30.

Toma nota: El parqueo tiene un costo de Q45.

noches luna

Para mayor información visita en redes sociales: @zoolaaurora

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar