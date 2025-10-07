Noé Padilla, el maestro zacapaneco que ha escrito más de 20 libros

-

Descubre a Noé Padilla, el escritor y maestro de Zacapa que, a sus 67 años, ha publicado más de 22 obras literarias.

Noé Padilla, originario de Estanzuela, Zacapa, comenta que desde que estaba en la primaria disfrutaba escribir y que ahora, a sus 67 años, continúa haciéndolo y ya cuenta con varios ejemplares. El escritor también se desempeña como maestro de una escuela del área rural de Zacapa, a la que transmite sus conocimientos.

"El libro es el mejor amigo del hombre, lo acompaña en todo momento, amplía perspectivas, aclara horizontes, orienta, aconseja, conforta, nutre de conocimientos, divaga la imaginación y hace comprender la historia", expresa Padilla.

Noé Padilla nació el 1 de septiembre de 1951 y se graduó de maestro de educación primaria en 1973. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Refirió que su motivación para escribir nació tras acercarse a núcleos humanos que le ayuden a crear más pensamientos que permitan que la otra opinión sume y no reste.

El autor comentó que son más de 22 publicaciones las que ha hecho; entre ellas Juana Tum, Corazón de maestro, Cuentos de tierra tunera, De turistas a ecologistas, Café amargo, Páginas históricas de Estanzuela, Raíces históricas y desarrollo humano de Estanzuela, entre muchos otros que se le vinieron a la mente.

El escritor y docente insta a los jóvenes a que lean y a que amplíen sus conocimientos. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Asimismo, refiere que el departamento tiene potencial literario. "Las letras zacapanecas se asemejan al corazón, que late con intensidad, pero no podemos ver ese corazón activo a causa de lo difícil que resulta producir literatura. Los precios de impresión distancian al escritor del lector", manifiesta el maestro.

Por último, aconseja a los jóvenes a que lean, que entablen amistad con escritores del entorno y que al escribir desnuden su yo, que escuchen a personas de distintas edades, que les roben sus anécdotas y las den a conocer; que concursen con sus escritos y que no se apresuren a correr para la imprenta, pues ya vendrá el momento ideal.

Actualmente, se desempeña como maestro de una escuela primaria de Zacapa. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Atraído por el periodismo, Noé Padilla fue fundador de los periódicos Lucha Popular (1979); Nueva Época (1995) y Guayacán (1997). También fue articulista para diversos medios de comunicación.

