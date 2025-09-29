Velero Rojo: proyecto editorial impulsado por Guillermo Chocano

Guillermo Chocano, escritor y promotor cultural, impulsa proyectos editoriales que fortalecen la literatura guatemalteca.
Desde finales de los años noventa, Guatemala vivió un despertar cultural marcado por la firma de los Acuerdos de Paz.
La música, el teatro y, especialmente, la literatura, se convirtieron en refugio y resistencia. Entre los jóvenes que encontraron en los colectivos y en el centro histórico un espacio de formación está Guillermo A. Chocano Alfaro, escritor, editor y promotor cultural que ha dedicado más de veinte años a la literatura.
Su trayectoria inició en 2003 con la publicación de Cuando encienden los halógenos, un poemario que le abrió las puertas al oficio formal de la escritura.
Desde entonces, su producción ha transitado por la poesía, el cuento, la geografía y la investigación académica, siempre con el compromiso de compartir la palabra y acercar la literatura a nuevos públicos.
En una entrevista, recuerda con gratitud los aprendizajes heredados de escritores de la vieja guardia como Simón Pedroza, quien lo guio en sus primeros pasos. "Aprendí muchas cosas de ellos, sobre todo el valor de crear y mantener espacios culturales abiertos para todos", asegura.
Su vínculo con las bibliotecas y archivos también ha sido constante. Ha colaborado en catalogación, paleografía, limpieza y conservación documental en el Archivo Histórico de San Marcos, además de participar en donaciones y registros fotográficos.
Promotor cultural y editoral
Actualmente, impulsa Velero Rojo, un proyecto cultural con componente editorial que publica a autores guatemaltecos y centroamericanos.
Desde ahí ha dado a conocer voces emergentes y consolidadas, entre ellas: Wilder Cifuentes Rivera, con Versos apurrucados en Uniela; Rodolfo Luis López, con El vehículo escalador, y otros títulos de poesía, narrativa y ensayo que suman alrededor de cinco publicaciones en catálogo.
Velero Rojo no solo imprime, también revisa textos, edita y promueve la lectura en comunidades donde el acceso a libros suele ser limitado.
"Creo en la literatura como un puente, como un lugar donde todos pueden encontrarse. Ese ha sido mi compromiso desde el inicio y lo seguirá siendo", concluye Chocano.
Recomendaciones literarias del autor
El autor recomienda empezar por el cuento como género ideal para acercarse a la literatura:
- Autores internacionales: Julio Cortázar, referente esencial en el cuento contemporáneo.
- Autores guatemaltecos: Violeta de León Mendelites (La Ruta de Don Quijote), Mario Palleras, por su aporte al contexto histórico del país.
Entre sus principales publicaciones destacan
- Poesía: Cuando encienden los halógenos (2003), Algunos días (2021) y Convergencias (2023).
- Narrativa: Los Reventadores, con traducción al inglés.
- Investigación: un libro sobre el volcán Tajumulco (2017).
- Colaboraciones: textos literarios con la Tertulia Poética de San Marcos y publicaciones académicas con el Instituto de Investigaciones del Centro Universitario de San Marcos.