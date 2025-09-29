Velero Rojo: proyecto editorial impulsado por Guillermo Chocano

-

Guillermo Chocano, escritor y promotor cultural, impulsa proyectos editoriales que fortalecen la literatura guatemalteca.

Desde finales de los años noventa, Guatemala vivió un despertar cultural marcado por la firma de los Acuerdos de Paz.

La música, el teatro y, especialmente, la literatura, se convirtieron en refugio y resistencia. Entre los jóvenes que encontraron en los colectivos y en el centro histórico un espacio de formación está Guillermo A. Chocano Alfaro, escritor, editor y promotor cultural que ha dedicado más de veinte años a la literatura.

El proyecto Velero Rojo apuesta por acercar la lectura a la población. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Su trayectoria inició en 2003 con la publicación de Cuando encienden los halógenos, un poemario que le abrió las puertas al oficio formal de la escritura.

Desde entonces, su producción ha transitado por la poesía, el cuento, la geografía y la investigación académica, siempre con el compromiso de compartir la palabra y acercar la literatura a nuevos públicos.

Guillermo Chocano Alfaro es amante de la poesía y busca acercar a otros a la literatura con sus inspiraciones. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

En una entrevista, recuerda con gratitud los aprendizajes heredados de escritores de la vieja guardia como Simón Pedroza, quien lo guio en sus primeros pasos. "Aprendí muchas cosas de ellos, sobre todo el valor de crear y mantener espacios culturales abiertos para todos", asegura.

Su vínculo con las bibliotecas y archivos también ha sido constante. Ha colaborado en catalogación, paleografía, limpieza y conservación documental en el Archivo Histórico de San Marcos, además de participar en donaciones y registros fotográficos.

El escritor combina la poesía y la narrativa con la investigación cultural e histórica. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Promotor cultural y editoral

Actualmente, impulsa Velero Rojo, un proyecto cultural con componente editorial que publica a autores guatemaltecos y centroamericanos.

Desde ahí ha dado a conocer voces emergentes y consolidadas, entre ellas: Wilder Cifuentes Rivera, con Versos apurrucados en Uniela; Rodolfo Luis López, con El vehículo escalador, y otros títulos de poesía, narrativa y ensayo que suman alrededor de cinco publicaciones en catálogo.

Velero Rojo no solo imprime, también revisa textos, edita y promueve la lectura en comunidades donde el acceso a libros suele ser limitado.

"Creo en la literatura como un puente, como un lugar donde todos pueden encontrarse. Ese ha sido mi compromiso desde el inicio y lo seguirá siendo", concluye Chocano.

El escritor ha apoyado en procesos de organización y catalogación en bibliotecas comunitarias. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Recomendaciones literarias del autor

El autor recomienda empezar por el cuento como género ideal para acercarse a la literatura:

Autores internacionales: Julio Cortázar, referente esencial en el cuento contemporáneo.

Julio Cortázar, referente esencial en el cuento contemporáneo. Autores guatemaltecos: Violeta de León Mendelites (La Ruta de Don Quijote), Mario Palleras, por su aporte al contexto histórico del país.

Entre sus principales publicaciones destacan