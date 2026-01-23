Los nombres de algunos pueblos de Atitlán en idioma tz'utujil

Así son los nombres originales de algunos de los pueblos alrededor del lago Atitlán, en su idioma original: el tz'utujil.
A través de la página "Hoja de Pacaya", el generador de contenido Jairo Chamalé Lemus, quien se especializa en promover la cultura guatemalteca, principalmente la de Mixco, compartió su viaje a Sololá, donde un amigo le contó los nombres originales del área.
"Así se llaman en tz'utujil algunas poblaciones del Lago de Atitlán", adelantó, mientras compartió su viaje en Santa Clara La Laguna, desde el mirador del "Rostro Maya", donde se habla K'iche'.
"Desde ahí se pueden ver los pueblos que hablan el idioma", contó mientras inició una conversación por Paco, originario de San Juan La Laguna, hablante de t'zutujil.
Estos son los nombres:
San Pedro la Laguna: Tz'unun ya', que significa "Agua del colibrí".
San Juan la Laguna: Xekuku' Ab'aaj, que significa "Bajo la piedra en forma de tinaja".
San Pablo la Laguna: B'atzib' Al Juyu', que significa "Cerro del hilador" o "Cerro del malacate"