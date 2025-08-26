Norma Yurié Ordóñez invita a leer sus espejismos de bolsillo

-

Basta un puñado de palabras para que la escritora Norma Yurié Ordóñez relate las historias captadas en Espejismos de bolsillo, su tercer libro

La obra, publicada el año pasado por la Editorial Cultura, refleja la entrega de su autora al microrrelato, género literario caracterizado por su brevedad, su concisión y su contundencia.

¿Cómo llegó usted al microrrelato?

Escribí mis primeros cuentos en 2005, pero no me atrevía a enviarlos a ninguna parte. En 2012 participé con una historia de cien palabras en el concurso del club de lectura de una editorial a nivel regional y recibí una mención honorífica. Eso me animó a seguir.

Norma Yurié Ordóñez (izquierda) ha asistido a varios encuentros centroamericanos de escritores. (Foto: cortesía Norma Ordóñez)

¿Tiene películas, canciones, imágenes, entre sus referencias?

Por mi formación gráfica y audiovisual considero que mis textos tienen bastante influencia de las imágenes. En el libro Artefactos mínimos tengo una minificción que hace referencia a la película El séptimo sello. Entre mis textos de ciencia ficción escribí uno sobre Blade runner. En Espejismos de bolsillo hago referencia a La mosca.

¿Cuánto tiempo le tomó escribir y seleccionar los microrrelatos?

Este libro recopila mi trabajo y esfuerzo de varios años. Por ejemplo, Sospecha se publicó en 2020, pero había sido escrito mucho antes. Algunos textos participaron en antologías y agregué otros inéditos que trabajé el año pasado.

El libro también inaugura la colección dedicada al microrrelato por la Editorial Cultura. (Foto: cortesía Norma Ordóñez)

En ocasiones, las ideas para escribir brotan cuando no se tiene el cuaderno a la mano, se está atrapado en una reunión laboral, etcétera. ¿Le ha sucedido alguna vez?

Tengo dos microrrelatos que se me ocurrieron mientras conducía. También le pongo mucha atención a mis sueños, fragmentos de algunas pesadillas figuran en mis textos.

Al escuchar los trabajos de sus colegas, al contrastarlos con el propio, ¿se puede decir que el microrrelato goza de plena salud, o aún le falta consolidarse?

Veo una mayor tendencia al realismo. Muchos colegas centroamericanos tienden a escribir sobre temáticas sociales-regionales como la violencia y la migración.

