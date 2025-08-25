Obras de Miguel Ángel Asturias traducidas al maya k’iche’

-

Publican ediciones bilingües en español y k'iche' de Miguel Ángel Asturias, con distribución gratuita en comunidades y bibliotecas.

Las ediciones del libro El Señor Presidente y Leyendas de Guatemala ya cuentan con sus versiones bilingües en español y maya k'iche'.

El proyecto cumple un sueño de su abuelo: acercar la literatura de Miguel Ángel Asturias a todos los guatemaltecos. (Foto: Cortesía, Ministerio de Cultura y Deportes)

Los libros, titulados en K'iche' Ri K'amal B'e Tinamit y Mayk'ulmatajem Paxil Kayala, fueron traducidos por la lingüista María Beatriz Par Sapón, en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas.

Se eligió el k’iche’ por ser uno de los idiomas mayas más hablados en Guatemala, según la Academia de las Lenguas Mayas. (Foto: Cortesía, Ministerio de Cultura y Deportes)

La traducción busca preservar la oralidad y escritura del idioma, e incluye un audiolibro en formato CD para facilitar el aprendizaje de su pronunciación y garantizar acceso a personas no videntes.





El texto incluye un audiolibro en formato CD para facilitar el aprendizaje de su pronunciación y garantizar acceso a personas no videntes. (Foto: Cortesía, Ministerio de Cultura y Deportes)

Dicha presentación se realizó en un evento que contó con la presencia de Sandino Asturias, nieto del Premio Nobel y presidente de la Fundación Miguel Ángel Asturias; Liwy Grazioso, ministra de Cultura y Deportes; y autoridades indígenas y académicas de Quiché, Sololá y Chimaltenango.

La Marimba de Concierto del Palacio Nacional acompañó la actividad con sones tradicionales, mientras que el tata Francisco Ventura dirigió una reflexión ceremonial.

Estas ediciones no son comercializadas, sino distribuidas gratuitamente en bibliotecas, escuelas y comunidades, con el objetivo de fortalecer la identidad cultural y lingüística del país. (Foto: Cortesía, Ministerio de Cultura y Deportes)

“ Con estas obras, damos un paso importante para rescatar y revitalizar nuestros idiomas mayas ” Liwy Grazioso Ministra de Cultura y Deportes

Por su parte, Sandino Asturias subrayó que el proyecto cumple un sueño de su abuelo, que era acercar su literatura a todos los guatemaltecos.