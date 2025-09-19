"Nos van a esperar con bombas": Inés Castillo denuncia amenazas procedentes de Petén

-

El jefe del bloque UNE señaló a empresarios y al ministro de Comunicaciones de amenazarlo por medio de mensajes telefónicos.

El diputado Inés Castillo, jefe de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), denunció públicamente y ante el Ministerio Público haber recibido mensajes amenazantes por medio de WhatsApp.

En un video que publicó en las redes sociales, el legislador indica que le llegaron advertencias por la fiscalización de la construcción de un puente en Sayaxché, Petén.

"Me han amenazado que no lleguemos a fiscalizar el puente de Sayaxché, porque nos van a esperar con bombas y platillos", dijo, y exigió apoyo a las entidades de seguridad, para resguardar su integridad durante la visita que está programada para este viernes 19 de septiembre.

El legislador también solicitó a la fiscal general, Consuelo Porras, dar seguimiento a su denuncia.

Aunque no especifica a quiénes se refiere, Castillo señala a "empresarios corruptos" de las presuntas amenazas en su contra. "No nos van a detener, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo de fiscalización", expresó.

Responsabiliza a ministro

En su publicación, el jefe del bloque UNE habla, además, de presuntas anomalías en la citada obra y pide una inspección del gasto a la Contraloría General de Cuentas.

Asimismo, responsabiliza al ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, de estar detrás de las advertencias que habrían llegado a su teléfono.