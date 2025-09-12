Notas de Nuestra Tierra, una velada para homenajear a la marimba

Banco Industrial dedicó un espacio para exponer la riqueza de las canciones más representativas del repertorio marimbístico guatemalteco.
Notas de Nuestra Tierra, se celebró en el Centro Financiero de Bi e inició con un conversatorio con Lester Godínez, escritor, compositor, arreglista, productor y director de música guatemalteca.
Además, ha destacado por ser el fundador de la Marimba Nacional de Concierto en 1975. Llevándolo a convertirse en un referente, difusor y dignificador de la marimba alrededor del mundo.
Entre las obras emblemáticas del músico guatemalteco, se encuentra "Son Amanecer", que representa la consolidación de la marimba como instrumento representativo y símbolo de la identidad nacional.
La velada de Notas de Nuestra Tierra incluyó la participación en vivo de la Marimba Nacional de Concierto, acompañada por el Cuarteto Sanjuanero y dirigida por Lester Godínez.
Los asistentes disfrutaron de temas, como: "Mi bella Guatemala", "La Flor del Café", "Luna de Xelajú", "El Ferrocarril de los Altos", "Soy de Zacapa" y "Chichicastenango".
A través de este evento, Banco Industrial busca enriquecer, poner al frente la importancia de la marimba como instrumento vigente y resaltarlo como un pilar de la cultura que evoluciona junto a la sociedad.