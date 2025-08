Novak Djokovic descarta otro torneo pensando en el US Open

-

Novak Djokovic renunció este lunes a jugar el Masters 1000 de Cincinnati que arranca esta semana, por lo que acudirá al Abierto de Estados Unidos sin competir desde Wimbledon.

La baja del tenista serbio, que fue confirmada por los responsables del torneo a The Athletic, alarga su ausencia de las pistas tras su renuncia a jugar el Masters 1000 de Toronto.

Su último partido fue la derrota frente al italiano Jannik Sinner en las semifinales de Wimbledon el 11 de julio.

I want to congratulate Jannik on a great performance. It’s been very special being back at SW19, sharing the buzz and having my family with me. Thank you Wimbledon, the tournament of dreams . And to the fans, your support means everything. You have my heart. See you soon pic.twitter.com/NPn8G420Sq — Novak Djokovic (@DjokerNole) July 12, 2025

Djokovic, de 38 años, sigue así dosificando fuerzas para el Abierto de Estados Unidos, el último torneo de Grand Slam del año, que arranca el 24 de agosto en Nueva York.

El balcánico, ganador de 24 títulos grandes y campeón olímpico hace justo un año en París, ha conquistado tres trofeos del Masters de Cincinnati (2018, 2020 y 2023).

Los dos primeros del ranking mundial, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, tienen previsto participar en el evento después de que también renunciaran al Masters de Toronto para recuperar fuerzas tras Wimbledon.