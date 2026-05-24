Buques mercantes chocan en Puerto Santo Tomás (video)

El incidente ocurrió en horas de la tarde de este sábado.
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Por medio de un comunicado, el Ministerio de la Defensa Nacional informó sobre un accidente marítimo ocurrido este 23 de mayo en el área del Canal de acceso y Dársena de Maniobras del Puerto de Santo Tomás de Castilla, en Izabal.
Según el escrito, el incidente ocurrió aproximadamente a las 15:15 horas, cuando los buques mercantes Seaboard Pride y Saturn colisionaron mientras se encontraban en maniobras dentro del puerto.
Las autoridades indicaron que, tras el choque, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia para atracar el barco involucrado y evitar mayores complicaciones.
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A pesar del incidente, las operaciones de zarpe y atraque en los puertos de Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios continúan funcionando con normalidad, aseguraron las autoridades marítimas.
Además, el Ministerio de la Defensa confirmó la creación de un equipo especializado para investigar el accidente y determinar las causas del hecho, basándose en el reglamento nacional para la investigación de siniestros marítimos en Guatemala.