De Ratz'um Tenamit a agente de la Policía Nacional Civil

  • Por Geber Osorio
29 de septiembre de 2025, 21:08
Gloria Susana Mucu Xol&nbsp;se graduó este lunes como nueva agente de la PNC. (Foto: redes sociales)

Junto a ella se graduaron más de 3 mil nuevos policías.

Gloria Susana Mucu Xol se graduó este lunes 29 de septiembre como nueva agente de la Policía Nacional Civil (PNC).

Mucu fue seleccionada como Ratz'um Tenamit en 2021-2022 del municipio de San Pedro Carchá, en el departamento de Alta Verapaz.

Gloria Mucu fue seleccionada como Razt'um Tenamit en 2021-2022. (Foto: Muni Carchá)
El 30 de enero del presente año fue recibida en la academia de la PNC, donde durante ocho meses fue formada y preparada para esta nueva etapa de su vida.

Ahora, portará el uniforme de la PNC, tras haber concluido sus cursos y graduarse de dicha institución para brindar seguridad al país desde los sectores donde tenga que patrullar.

Gloria Mucu es originaria de San Pedro Carchá, Alta Verapaz. (Foto: redes sociales)
En el acto de graduación estuvo presente el presidente de la República, Bernardo Arévalo; el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez; el Director General de la PNC, David Custodio Boteo; y otros mandos.

"El pueblo digno cuenta ahora con una institución fortalecida y comprometida a servir con responsabilidad y valentía", indicó Arévalo.

Jiménez comentó "bienvenidas a la fuerza policial. Mujeres jóvenes, valientes, decididas".

La ex Razt'um Tenamit usará ahora su uniforme de la PNC. (Foto: redes sociales)
