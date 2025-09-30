De Ratz'um Tenamit a agente de la Policía Nacional Civil

Junto a ella se graduaron más de 3 mil nuevos policías.
Gloria Susana Mucu Xol se graduó este lunes 29 de septiembre como nueva agente de la Policía Nacional Civil (PNC).
Mucu fue seleccionada como Ratz'um Tenamit en 2021-2022 del municipio de San Pedro Carchá, en el departamento de Alta Verapaz.
El 30 de enero del presente año fue recibida en la academia de la PNC, donde durante ocho meses fue formada y preparada para esta nueva etapa de su vida.
Ahora, portará el uniforme de la PNC, tras haber concluido sus cursos y graduarse de dicha institución para brindar seguridad al país desde los sectores donde tenga que patrullar.
En el acto de graduación estuvo presente el presidente de la República, Bernardo Arévalo; el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez; el Director General de la PNC, David Custodio Boteo; y otros mandos.
"El pueblo digno cuenta ahora con una institución fortalecida y comprometida a servir con responsabilidad y valentía", indicó Arévalo.
Jiménez comentó "bienvenidas a la fuerza policial. Mujeres jóvenes, valientes, decididas".