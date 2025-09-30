Se gradúan más de 3,700 nuevos agentes y mandos de la PNC (videos)

-

Este acto de graduación fue el más grande en la historia de la PNC de Guatemala.

Este lunes 29 de septiembre se llevó a cabo el acto de graduación de 3,223 nuevos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en el Estadio Cementos Progreso.

También, se graduaron 336 mandos y 167 agentes que culminaron con éxito sus cursos de formación, ascensos y especialización policial.

El compromiso de la seguridad es primordial para el Ministerio de #GobernAcción. Graduación de más de 3 mil 200 agentes de la @PNCdeGuatemala. ‍♂️‍♀️ pic.twitter.com/eGvdPGicm5 — MinGob (@mingobguate) September 29, 2025

La actividad se realizó después de ocho meses de formación, tiempo en el que también fueron forjados y fortalecidos en cuerpo, mente y espíritu, según indicó el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.

El presidente Bernardo Arévalo, destacó el compromiso de quienes ingresaron a la institución. "Siéntanse orgullosos de la responsabilidad que están asumiendo. No hay vocación más noble, y digna de respeto, que la de servir a la patria", comentó el mandatario.

El 30 de enero recibimos jóvenes valientes en la academia de la @PNCdeGuatemala.



En estos 8 meses fueron formados, forjados y fortalecidos en cuerpo, mente y espíritu, listos para servir a Guatemala con valentía y compromiso.



Ministerio de #GobernAcción pic.twitter.com/3N71Ids7cn — Francisco Jiménez (@FJimenezmingob) September 29, 2025

El Director General de la PNC, David Custodio Boteo, instó a los nuevos agentes a luchar por la seguridad del país con valentía, destacando el respaldo de los mandos superiores en su trabajo, para cambiar la seguridad en el país.

"Se fortalece la prevención del delito, se amplía la capacidad de respuesta operativa y se consolida la presencia institucional. Guatemala cuenta hoy con más policías en las calles, más oficiales guiando con firmeza y más líderes estratégicos", dijo la PNC.