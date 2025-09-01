Se revelan las fechas de Ricardo Arjona en Argentina y Chile

-

Ricardo Arjona anunció la fecha y el lugar de la presentación de "Lo que el Seco no dijo" en Argentina.

Buenos Aires, ciudad a la que el guatemalteco agradece por haberle dado tanto, es la próxima parada tras sus shows en Estados Unidos.

A través de las historias de Instagram Arjona publicó con emoción los días programados para ver de nuevo a sus fans.

Fechas para Argentina

El cantautor se presentará los días 1 y 2 de mayo de 2026 en el Movistar Arena. Aún no se revela a partir de cuándo saldrá a la venta las entradas.

"El sur. Fue tan difícil empezar, que fue como besar por primera vez a la mujer más bella del mundo después de años de que te dijera que no. Después pasó lo que tenía que pasar. Me enamoró para siempre".

"Y cada beso es una fiesta, y cada encuentro una celebración. Entre asados y machas, y la guerra oficial de quien hace el mejor vino, yo solo me hago el boludo, digo salud y dejo mi respuesta a la deriva. Porque entre un malbec (que Dios lo bendiga) y un Carmenere (que Dios lo bendiga también) lo mejor es no decir nada, solo salud. Salud por la dicha de volver... Siempre volver", expresó acerca de la tierra que lo lanzó al estrellato.

Fechas para Chile

El guatemalteco se presentará en Santiago el 5 y 7 de junio de 2026, en el Movistar Arena.

