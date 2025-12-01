Versión Impresa
Nueva película de "Las Tortugas Ninja" llegará en 2028

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
01 de diciembre de 2025, 15:52
La esencia clásica de la franquicia se adapta a nuevas generaciones.

Las tortugas más famosas de la televisión regresan con una nueva historia cargada de acción, misterio y comedia.

La saga de Las Tortugas Ninja tendrá un reinicio total de su historia en el cine, con una nueva visión a cargo del cineasta Neal H. Moritz, conocido por su trabajo en la trilogía de Sonic.

El objetivo de Paramount es liberar todo el potencial de franquicia, y para ello, planean seguir la misma fórmula que llevó al éxito al erizo azul.

Proyecto

  • La cinta tendrá un tono familiar y divertido con base en una mezcla entre acción y comedia.
  • Leonardo, Raphael, Michelangelo y Donatello serán integrados a la historia con efectos especiales de alta calidad.
  • Mantendrá la esencia que caracteriza a los personajes, adaptada a la nueva generación para atraer su atención, sin alterar el material original.
  • Paramount está abierto a la posibilidad de construir un universo que pueda expandirse en secuelas y spin-offs.

Por el momento, se desconoce la trama y el elenco del filme, pero se ha confirmado que se estrenará en cines el 17 de noviembre de 2028.

