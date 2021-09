¿Por qué Luis Miguel es huraño? La tercera temporada lo revelará

Un actor que se incorporará a la nueva temporada, adelantó algunos detalles de la serie de La serie de Luis Miguel en "Ventaneando".

Plutarco Haza quien interpretará a Humberto reveló sin querer en el programa mexicano Ventaneando de qué hablará la tercera temporada de Luis Miguel, la serie, cuando contó detalles de su personaje.



“Mi personaje es el abogado de Luis Miguel que está en una etapa que, junto con Miguel Alemán, lo ayudan a salir de un montón de problemas que tenía. Demandas y problemas económicos que tenía hace algunos años, sobre todo en Los Ángeles”.

“Incluso esta serie es gran parte de lo que lograron: él salió de los problemas en gran parte, gracias a que negoció esta serie”, aseguró Haza.

También contó la parte sentimental en la que se centrará la historia y por qué El Sol se volvió huraño:

“Hay historias tan importantes como la de Mariah Carey, cosas tan importantes como qué le pasó en esta última etapa de su carrera, por qué de repente suspendió conciertos, por qué se volvió tan huraño. Se van a revelar muchas cosas que a la hora de leerlas me impresionó”, mencionó el actor.

Plutarco mencionó que la serie siempre se realizó desde el punto de vista del cantante y todo lo que recuerda, cuando se le preguntó acerca de la polémica y por muchos que se sienten ofendidos.



“Causa mucha polémica porque es alguien que mantuvo su vida muy secreta y de repente decidió hablar de muchas cosas, y es polémica porque el punto de vista, sobre todo los recuerdos de una persona cuando cuenta su historia siempre están distorsionados, por los sentimientos, por lo que pasó, por lo que sentiste y lo que viviste, lo que sufriste o las actitudes, alegrías o todo, siempre se distorsionan, obviamente el cuenta lo que él recuerda y otros dicen 'no fue así', incluso él puede tener imprecisiones en fechas, en datos, es una época difícil para hacer biografías, porque obviamente unos, que no quieren que hablen de ellos se enojan doblemente y demandan. Otros que no les gusta la versión y otros simplemente quieren hacer negocio, entonces nuestros productores son muy cuidadosos, hacen una mezcla, creo que es normal que haya polémica, de hecho de eso se trata, nadie tiene la verdad absoluta, esta es una versión de él y de los promotores, director, varias personas y los actores". explicó.