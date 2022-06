Nueva variante de ómicron detectada en el país elude la inmunidad

De acuerdo con información de la revista científica Nature, la nueva variante de ómicron BA.2.12.1 recién detectada en Guatemala es un 25% más contagiosa y ya se ha establecido cuáles son los síntomas.

El nuevo sublinaje de la variante del Covid-19, ómicron BA.2.12.1, recién detectado en Guatemala por las autoridades sanitarias, es tan contagiosa que ha provocado un nuevo confinamiento en China y está ganando terreno en Estados Unidos.

Los Centros para el Control de enfermedades (CDC) indican que la BA.2.12.1 está aumentando en algunas partes de Estados Unidos y cierta evidencia sugiere que el sublinaje está aumentando en una proporción más rápida que otros de ómicron.

La revista Nature confirma lo contagiosa que es la subvariante, ya que sostiene en un artículo que "la subvariante BA.2.12.1 de ómicron está ganando terreno en América del Norte y ahora representa alrededor del 26 % de los genomas del SARS-CoV-2 presentados a la iniciativa de datos GISAID".

Omicron es dominante en los casos positivos de covid. (Gráfica: Nature)

Se cree que BA.2.12.1 es aproximadamente un 25 % más transmisible que BA.2, pero aún no hay signos de que cause una enfermedad más grave, se informa en varios medios, así como autoridades sanitarias de EE. UU. y lo confirmó el Ministro de Salud Pública y Asistencia social, Francisco Coma en conferencia de prensa el pasado viernes.

De acuerdo a una publicación en Business Standard, la subvariante es capaz de eludir la inmunidad

Estos son los síntomas, según en Ministerio de Salud de España:

Episodios de falta de aire

Dificultad para respirar

Fiebre o escalofríos

Cansancio general

Dolores musculares

Dolor de cabeza

Pérdida acusada de gusto o el olfato

Náuseas y vómitos

Diarrea