Nuevas imágenes muestran daños a comercios tras remolino en zona 11

Las imágenes muestran la magnitud del impacto del remolino en el mercado y calles afectadas.

Nuevas imágenes registradas en la zona 11 de la capital muestran los daños provocados por un remolino que se formó la tarde del jueves 9 de octubre, afectando principalmente a comerciantes del área.

El fenómeno causó la caída de árboles, interrupciones en el servicio eléctrico y daños en ventas del mercado local.

De acuerdo con los reportes, la zona 11 fue una de las más afectadas pues comerciantes y vecinos fueron sorprendidos por la fuerza del viento, que ocasionó pérdidas materiales en puestos de venta y estructuras cercanas.

Para la mañana de este viernes los equipos de limpieza y personal de la empresa eléctrica continúan trabajando en las áreas afectadas.

Durante la tarde del jueves, el clima pasó rápidamente de cálido y soleado a lluvioso, con presencia de granizo y pocos minutos, el remolino se formó y generó daños en viviendas, vallas publicitarias y vías de tránsito, lo que provocó congestionamiento vehicular y complicaciones para peatones y residentes de la zona.

¿Cómo se forman los remolinos?

Este tipo de fenómenos ocurre por el calentamiento diurno, la humedad atmosférica y la inestabilidad del aire, según confirmó el El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh)

Al momento en el que ambas corrientes cálidas y húmedas, chocan entre sí, forman una especia de espiral que se conoce como remolino, un fenómeno natural de menor impacto al de un tornado.

Momentos de terror hoy en El Guarda pic.twitter.com/VE8pKeR2tR — Clima Guatemala (@ClimaenGuate) October 10, 2025

Hasta el momento, las autoridades no reportan víctimas mortales, únicamente daños materiales.