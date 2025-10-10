Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Vecinos evacuados tras deslizamiento de tierra en zona 7

  • Por Susana Manai
10 de octubre de 2025, 06:33
Cuatro personas fueron atendidas por crisis nerviosa tras el derrumbe. (Foto: Bomberos Municipales)

Cuatro personas fueron atendidas por crisis nerviosa tras el derrumbe. (Foto: Bomberos Municipales)

Se reportaron daños materiales y las personas afectadas fueron evacuadas. 

TE PUEDE INTERESAR: El alcalde de Fraijanes confirma denuncia por derrumbe del km 24 y señala omisiones

Durante la medianoche de este viernes 10 de octubre se registró un deslizamiento de tierra en la 7 avenida final 13-95, sector Joya 2, colonia La Verbena, zona 7 de la Ciudad de Guatemala. 

De acuerdo con los reportes de socorristas, cuatro personas presentaron crisis nerviosa a causa del incidente y fueron evaluadas en el lugar. Posteriormente, se procedió a su evacuación hacia un área segura. 

Las autoridades informaron que el deslizamiento causó únicamente daños materiales en una vivienda y que se mantienen las evaluaciones en el área para prevenir nuevos incidentes.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar