Vecinos evacuados tras deslizamiento de tierra en zona 7

Se reportaron daños materiales y las personas afectadas fueron evacuadas.
Durante la medianoche de este viernes 10 de octubre se registró un deslizamiento de tierra en la 7 avenida final 13-95, sector Joya 2, colonia La Verbena, zona 7 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con los reportes de socorristas, cuatro personas presentaron crisis nerviosa a causa del incidente y fueron evaluadas en el lugar. Posteriormente, se procedió a su evacuación hacia un área segura.
Las autoridades informaron que el deslizamiento causó únicamente daños materiales en una vivienda y que se mantienen las evaluaciones en el área para prevenir nuevos incidentes.