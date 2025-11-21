Nuevas secuelas de "Juego de tronos" están en camino

-

George R. R. Martin confirma que hay varias series en desarrollo.

El autor estadounidense de la serie de novelas Canción de hielo y fuego, las cuales fueron adaptadas a la televisión con el título de Juego de tronos, revela los planes de HBO para el futuro de la saga en Max.

George R. R. Martin acaba de confirmar que, por primera vez en años, la compañía deja a un lado la continuación de la historia principal con precuelas para centrarse en lo que los fans han estado esperando: la secuela.

Durante su participación en el festival Iceland Noir, Martin explicó que "hay cinco o seis series en distintos estados de desarrollo, la mayoría ambientadas antes de la trama original, pero no todas".

Entre los posibles planes a futuro se encuentra La casa del dragón, centrada en la guerra civil Targaryen, con cuatro temporadas. Le sigue El caballero de los Siete Reinos, adaptación de las novelas cortas de Dunk y Egg.

Además, se ha considerado un programa sobre la conquista de Poniente por Aegon el Conquistador, otra centrada en las aventuras navales de Corlys Velaryon e incluso proyectos animados ambientados en Essos y en la historia antigua de los Siete Reinos. Por el momento, HBO no ha confirmado ni revelado ningún proyecto.