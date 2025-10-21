Nuevo carril en Villa Hermosa busca reducir el tráfico diario

-

Villa Hermosa suma un carril de incorporación para mejorar la circulación y disminuir los embotellamientos en horas pico.

LEE TAMBIÉN: Así será la nueva academia para motoristas en Santa Catarina Pinula

Ante las constantes complicaciones en el tránsito vehicular que enfrentan los residentes de las colonias Villa Hermosa y Prados de Villa Hermosa para incorporarse a la ruta hacia la Avenida Petapa, se inició la construcción de un carril de incorporación.





El proyecto forma parte del plan integral de ordenamiento vial. (Foto: Edward Morales/Colaborador)

La obra busca agilizar la movilidad en una de las salidas más congestionadas del municipio, especialmente en horas pico, cuando cientos de vecinos se dirigen a la capital y otras zonas aledañas.

Con esta ampliación, se espera reducir los tiempos de espera y mejorar la fluidez del tránsito.





Obreros municipales realizan tareas de nivelación y compactación del terreno. (Foto: Edward Morales/Colaborador)

"Pasar por este lugar representa hasta 45 minutos de espera. Cuando un carro se descompone o hay un choque, el tiempo se triplica", comentó Denis Duarte, quien labora en una fábrica de la zona 12.

De acuerdo con autoridades municipales, los trabajos avanzan conforme al cronograma establecido y se prevé que concluyan en las próximas semanas.

Con la ampliación, se espera mejorar la fluidez hacia la Avenida Petapa. (Foto: Edward Morales/Colaborador)

Una vez finalizado, el nuevo carril beneficiará directamente a más de 50 mil conductores que transitan a diario por el sector, entre ellos residentes locales y vecinos de municipios cercanos como Villa Nueva y Villa Canales.

"Esta bahía facilitará la incorporación de los automovilistas. Ya estamos fundiendo los muros de contención y esperamos entregar la obra en las próximas semanas", explicó el alcalde Mynor Morales.

El proyecto forma parte del plan de mejoramiento vial impulsado por la comuna, que busca ofrecer alternativas de circulación y contribuir al ordenamiento del tránsito en puntos estratégicos del municipio.

