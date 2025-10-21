Así será la nueva academia para motoristas en Santa Catarina Pinula

Muy pronto, una nueva academia de educación vial para motoristas comenzará a funcionar.
Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula, anunció que el proyecto de una academia de educación vial para motoristas en el municipio, está por hacerse realidad.
"Del papel a la realidad. La nueva academia de educación vial para motoristas ya está casi lista", dijo Siero, mostrando cómo la idea en una maqueta pasará a ser funcional en estos días.
Asimismo, informó que muy pronto comenzarán con las inscripciones para el curso, por lo que pide que todos aquellos que quieran participar, estén pendientes.
Así avanza la obra