Nuevo derrumbe en el kilómetro 24 se registra la mañana de este viernes

  • Por Susana Manai
10 de octubre de 2025, 07:56
El paso continúa cerrado en ambos sentidos. (Foto: Conred)

Tras los recientes derrumbes autoridades evalúan el área y recomienda el uso de vías alternas.

La mañana de este viernes 10 de octubre ocurrió un nuevo desprendimiento de material en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador, en el mismo punto donde días atrás se reportaron deslizamientos, indicó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

(Foto: Conred)
El área continúa inestable, por lo que las autoridades recomiendan a la población utilizar rutas alternas y evitar transitar por la zona.

Además, durante la noche del jueves 9 de octubre se registró otro derrumbe en el mismo sector. De manera preliminar, se presume que la maquinaria estacionada en el lugar podría haber quedado soterrada. 

(Foto: Conred)
Las autoridades mantienen la suspensión del paso vehicular y peatonal en el kilómetro 24 hasta nuevo aviso. 

(Foto: Conred)
