Nuevo derrumbe en el kilómetro 24 se registra la mañana de este viernes

Tras los recientes derrumbes autoridades evalúan el área y recomienda el uso de vías alternas.
La mañana de este viernes 10 de octubre ocurrió un nuevo desprendimiento de material en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador, en el mismo punto donde días atrás se reportaron deslizamientos, indicó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
El área continúa inestable, por lo que las autoridades recomiendan a la población utilizar rutas alternas y evitar transitar por la zona.
Además, durante la noche del jueves 9 de octubre se registró otro derrumbe en el mismo sector. De manera preliminar, se presume que la maquinaria estacionada en el lugar podría haber quedado soterrada.
Las autoridades mantienen la suspensión del paso vehicular y peatonal en el kilómetro 24 hasta nuevo aviso.