Guardia soterrado: perros olfatean el área del derrumbe en CAES (video)

El guardia soterrado en el área del derrumbe sigue desaparecido.
EN CONTEXTO: Derrumbe en CAES: soterrado es un guardia de una obra en construcción
La madruga del lunes 6 de septiembre, un derrumbe en el kilómetro 24 de carretera a El Salvador causó estragos en toda el área, los cuales siguen afectando hasta ahora.
Pero además, soterró al guardia de una obra en construcción.
Socorristas llegaron al lugar y de inmediato comenzaron con las labores de limpieza.
Pese a todos los esfuerzo, el clima no permitió continuar con la búsqueda.
Retoman la búsqueda
Desde las primeras horas de este martes, personal de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) reanudó los trabajos con maquinaria pesada y adelantó las operaciones programadas para acelerar la remoción del material y habilitar el paso vehicular.
Además, los socorristas comenzaron nuevamente con las labores de rescate y búsqueda de la víctima.
Estas imágenes muestran cómo el equipo de perros entrenados olfatean y recorren toda el área del derrumbe.
Autoridades prevén extender los trabajos según las condiciones del clima.